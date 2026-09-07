В Братске раненый медведь напал на охотника

В Братске один из охотников пострадал во время выслеживания агрессивного хищника. Об этом сообщил мэр города Александр Дубровин.
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