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Ядерный арсенал Израиля сегодня

Ядерный арсенал Израиля сегодня

Проведение исследований по израильскому ядерному оружию исторически было очень сложной задачей, не в последнюю очередь потому, что Израиль намеренно не признает свое собственное обладание ядерным оружием.

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