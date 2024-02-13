Спецназ "обнулил" Белый дом: Хазин раскрыл маленький секрет

Фото: globallookpress.com Вчера 5K прочитали Интересный эпизод, имевший место во время ухода американских военнослужащих из Афганистана, обсудили в эфире передачи "Закон и порядок" ведущий Стив Дудник и российский публицист Михаил Хазин.
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