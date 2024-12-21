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Куда пропал генерал Апти Алаудинов? Не видно с середины октября - "отменён на федеральных каналах"

Куда пропал генерал Апти Алаудинов? Не видно с середины октября - "отменён на федеральных каналах"

Генерал Апти Алаудинов пропал с радаров иностранных агентов. Они волнуются: настаивают, что Алаудинов "отменён на федеральных каналах".

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