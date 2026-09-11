С 2027 года старшеклассники будут учиться по новым правилам

Ученики смогут отказаться от обязательного углубленного изучения двух предметов и осваивать все дисциплины на базовом уровне С 2027 года российские школы изменят подход к преподаванию предметов в старших классах.
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