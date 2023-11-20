Сгущение крови крайне опасно: Терапевт озвучила недвусмысленное предупреждение

Юлия Миронова объяснила, чем опасно сгущение крови и как можно избежать возможных проблемВрач-терапевт Юлия Миронова рассказала, что причиной сгущения крови обычно становится недостаточное употребление жидкостей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии