МВД призвало родителей обращаться в полицию в случае угроз ребенку

Если ребенку поступают угрозы со стороны неизвестных, родители должны обратиться в полицию. Об этом сообщил начальник отдела по предупреждению распространения деструктивной и запрещенной информации в интернете УБК МВД России Антон Растащенов, чьи слова привел ТАСС .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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