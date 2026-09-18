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МВД призвало родителей обращаться в полицию в случае угроз ребенку

МВД призвало родителей обращаться в полицию в случае угроз ребенку

Если ребенку поступают угрозы со стороны неизвестных, родители должны обратиться в полицию. Об этом сообщил начальник отдела по предупреждению распространения деструктивной и запрещенной информации в интернете УБК МВД России Антон Растащенов, чьи слова привел ТАСС .

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