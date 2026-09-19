Ким Ё Чжон: МАГАТЭ не имеет права вмешиваться в ядерные дела КНДР

Ким Ё Чжон, которая возглавляет отдел Центрального комитета Трудовой партии Кореи, заявила: у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нет никаких прав вмешиваться в то, что КНДР делает в ядерной сфере.
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