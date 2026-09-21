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Крымская газета

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Жемчужина Бельбекской долины: чему радуются и на что жалуются жители Голубинки Бахчисарайского района

Жемчужина Бельбекской долины: чему радуются и на что жалуются жители Голубинки Бахчисарайского района

В прошлый раз «Крымская газета» приезжала в село три года назад  (№ 161 от 8 сентября 2023 года). Что же изменилось за это время? Бродячий скот Игорь, местный житель: – В центре села не хватает детской площадки именно для малышей.

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