Жемчужина Бельбекской долины: чему радуются и на что жалуются жители Голубинки Бахчисарайского района

В прошлый раз «Крымская газета» приезжала в село три года назад (№ 161 от 8 сентября 2023 года). Что же изменилось за это время? Бродячий скот Игорь, местный житель: – В центре села не хватает детской площадки именно для малышей.
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