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«Иуда в погонах»: лётчик-предатель угнал вертолёт на Украину и сдался врагу. Члены экипажа убиты (видео)

«Иуда в погонах»: лётчик-предатель угнал вертолёт на Украину и сдался врагу. Члены экипажа убиты (видео)

9 августа грузовой вертолёт Ми-8 российских войск, перевозящий запчасти пропал с радаров и окончательно исчез.

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Комментарии
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Oleg Prauskov
Эту мразь и его поддерживающих надо только к стенке и без суда!!!!😡
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30 мин.
TG
Tamara Goncharuk
Бог видит, не обидит!
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6 мин.
АБ
Анатолий Бекетов
таким нет места на этой Земле...
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4 мин.

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