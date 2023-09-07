Темы дняПолитикаПодписаться«Иуда в погонах»: лётчик-предатель угнал вертолёт на Украину и сдался врагу. Члены экипажа убиты (видео) 9 августа грузовой вертолёт Ми-8 российских войск, перевозящий запчасти пропал с радаров и окончательно исчез.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииOleg PrauskovЭту мразь и его поддерживающих надо только к стенке и без суда!!!!😡Ответить30 мин.TGTamara GoncharukБог видит, не обидит!Ответить6 мин.АБАнатолий Бекетовтаким нет места на этой Земле...Ответить4 мин.
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