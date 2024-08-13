Трупы польских наемников гниют в Курских лесах, а военные ВС РФ освободили Лисичное в ДНР: Карта специальной военной операции на Украине на 13 августа 2024 года Юлия СоколоваРоссийская граница вновь стала ареной кровавых столкновений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Стёрли в пыль и закатали тылы в асфальт. Украина получила мощнейший удар по тылам ВСУ, ракеты отправили на тот свет 1000 бандеровцев
- Никто не выжил: в Киеве уничтожен бункер Генштаба с генералами, откапывать трупы даже не пытались
- Трупами нацистов ВСУ завалены дороги и канавы в Курской области, а некоторых убили, не дав расстрелять наших мирных: Карта специальной военной операции на Украине на 9 августа 2024 года
Свежие комментарии