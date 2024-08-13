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Трупы польских наемников гниют в Курских лесах, а военные ВС РФ освободили Лисичное в ДНР: Карта специальной военной операции на Украине на 13 августа 2024 года

Трупы польских наемников гниют в Курских лесах, а военные ВС РФ освободили Лисичное в ДНР: Карта специальной военной операции на Украине на 13 августа 2024 года

Трупы польских наемников гниют в Курских лесах, а военные ВС РФ освободили Лисичное в ДНР: Карта специальной военной операции на Украине на 13 августа 2024 года Юлия СоколоваРоссийская граница вновь стала ареной кровавых столкновений.

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