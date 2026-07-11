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Дивеев о Роналду: «Нужно понимать, что ему уже 41 год. Возраст берет свое, но он все равно забил несколько голов на ЧМ»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о критике нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду по итогам ЧМ-2026.

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