ФСБ сорвала подготовку атак БПЛА на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила попытку совершения серии терактов на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса и в отношении военнослужащих Минобороны РФ.
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