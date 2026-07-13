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Журнал «Профиль»

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ФСБ сорвала подготовку атак БПЛА на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях

ФСБ сорвала подготовку атак БПЛА на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила попытку совершения серии терактов на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса и в отношении военнослужащих Минобороны РФ.

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