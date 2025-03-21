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Экс-футболист «Зенита», работавший судьей: «Живу на пенсию в 29 тысяч. Еле двигаюсь! Что происходит со страной?»

Экс-футболист «Зенита», работавший судьей: «Живу на пенсию в 29 тысяч. Еле двигаюсь! Что происходит со страной?»

Бывший футболист «Зенита», «Крыльев Советов» и «Кубани» Игорь Захаров, после завершения игровой карьеры работавший арбитром в чемпионате России, дал интервью «Бывший футболист «Зенита», «Крыльев Советов» и «Кубани» Игорь Захаров, после завершения игровой карьеры работавший арбитром в чемпионате России, дал интервью «СЭ», в котором рассказал о проблемах со здоровьем и финансами.

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Комментарии
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МГ
Маша Глага
Многие на пенсию 20 т живут. Стаж по40 лет .
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