Экс-футболист «Зенита», работавший судьей: «Живу на пенсию в 29 тысяч. Еле двигаюсь! Что происходит со страной?»

Бывший футболист «Зенита», «Крыльев Советов» и «Кубани» Игорь Захаров, после завершения игровой карьеры работавший арбитром в чемпионате России, дал интервью «Бывший футболист «Зенита», «Крыльев Советов» и «Кубани» Игорь Захаров, после завершения игровой карьеры работавший арбитром в чемпионате России, дал интервью «СЭ», в котором рассказал о проблемах со здоровьем и финансами.