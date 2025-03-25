НСО уделяет постоянное повышенное внимание противодействию терроризму

Совещание, ключевой темой которого стала организация информирования населения о мерах по противодействию терроризму в современных условиях, провёл начальник УФСБ России по Новосибирской области Сергей Сизов.
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