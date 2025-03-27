Что ест на завтрак, обед и ужин доктор наук, чтобы не стареть и быть в форме

В течение суток у человека должно быть три полноценных приема пищи: завтрак, обед и ужин. Между ними допускаются перекусы, особенно если вы физически активны или же целый день решаете массу задач (мозг тоже требует пищи).
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