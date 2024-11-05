Сладкая ловушка: как диета с низким содержанием сахара может помочь замедлить старение мозга

Старение мозга, сопровождающееся атрофией нейронов и уменьшением объема мозговой ткани, является естественным процессом, который может привести к ухудшению когнитивных функций и развитию неврологических заболеваний.
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