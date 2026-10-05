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"Известия": власти намерены собирать информацию о гаджетах для умного дома

"Известия": власти намерены собирать информацию о гаджетах для умного дома

Российские власти планируют собирать данные о гаджетах для умного дома, — адреса их установки, номера привязанных к ним СИМ-карт и другие сведения для идентификации владельцев будут вноситься в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

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