Нефть Капитал

182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • анатолий андреев
    У клоунов из ЕС совсем плохо с головой! Ну на хрена же вы покупаете нефть и газ у России?  Купите у других!!!...Ответ...Марио Драги: Запа...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Странные в ЕС политики и чиновники... В.В.Путин сказал что Россия выполняла, выполняет и будет выполнять все междунар...Вице-канцлер ФРГ:...
  • Наталия Шулепова
    Идиоты! нам и на внутреннем рынке есть что с нефтью и газом делать, можем и без экспорта обойтись. Но что-то мне подс...Глава Shell: Огра...

ОПЕК+: Оценка профицита нефти в 2022 году понижена с 1,4 до 1 млн б/с

ОПЕК+: Оценка профицита нефти в 2022 году понижена с 1,4 до 1 млн б/с

Эксперты ОПЕК+ снизили оценку профицита нефти на мировом рынке по базовому сценарию в 2022 году с 1,4 млн б/с, предполагавшихся месяц назад, до 1 млн б/с, следует из отчетности Технического комитета альянса, с которой ознакомился «Интерфакс».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх