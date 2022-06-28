ОПЕК+: Оценка профицита нефти в 2022 году понижена с 1,4 до 1 млн б/с

Эксперты ОПЕК+ снизили оценку профицита нефти на мировом рынке по базовому сценарию в 2022 году с 1,4 млн б/с, предполагавшихся месяц назад, до 1 млн б/с, следует из отчетности Технического комитета альянса, с которой ознакомился «Интерфакс».