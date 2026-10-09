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Газета.ру

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Хегсет объявил о публичной казни психиатра за убийство 13 человек на базе США

Хегсет объявил о публичной казни психиатра за убийство 13 человек на базе США

 © Andrew Harnik/Pool/Reuters В США на 3 декабря 2026 года назначена казнь бывшего военного психиатра Нидала Малика Хасана, осужденного за убийство 13 человек на базе Форт-Худ в 2009 году.

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