Хегсет объявил о публичной казни психиатра за убийство 13 человек на базе США

© Andrew Harnik/Pool/Reuters В США на 3 декабря 2026 года назначена казнь бывшего военного психиатра Нидала Малика Хасана, осужденного за убийство 13 человек на базе Форт-Худ в 2009 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мендель: Зеленски...
- СБ Путин: в России н...
- FT: Франция, ФРГ ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым