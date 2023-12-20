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Красилов рассказывал, как в детстве мама кормила его гормонами: “В какой-то момент у меня пошли перебои с щитовидкой”

Красилов рассказывал, как в детстве мама кормила его гормонами: “В какой-то момент у меня пошли перебои с щитовидкой”

Точная дата прощания с Дмитрием Красиловым еще не названа, оно пройдет в субботу или воскресенье, скорее всего, в Заринске (Алтайский край), где он родился и вырос.

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