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Царьград

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Украинский офицер рассказал о вымогательствах со стороны владельцев "Миротворца"

Украинский офицер рассказал о вымогательствах со стороны владельцев "Миротворца"

Офицер ВСУ обвинил известный русофобский сайт в существовании ради вымогательства.База данных "Миротворец", куда на протяжении 10 лет заносятся "сторонники Москвы" существует для вымогательств,  Об этом публично заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский в интервью украинским журналистам.

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