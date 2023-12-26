«Это другое». Заметки пропагандиста

Неделю тому назад представитель Совета нацбезопасности Белого дома, адмирал Джон Кирби решил разъяснить любопытствующим американским журналистам, в чём разница между событиями на Украине и в секторе Газа, где жертвами войны, в основном, становятся мирные люди.