«Это другое». Заметки пропагандиста

Неделю тому назад представитель Совета нацбезопасности Белого дома, адмирал Джон Кирби решил разъяснить любопытствующим американским журналистам, в чём разница между событиями на Украине и в секторе Газа, где жертвами войны, в основном, становятся мирные люди.
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