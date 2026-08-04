«Перелом позвоночника и «пробита фанера»: мама ребенка из Омска пожаловалась на его избиение в военно-патриотическом лагере.
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«Перелом позвоночника и «пробита фанера»: мама ребенка из Омска пожаловалась на его избиение в военно-патриотическом лагере.
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