Жизнь спассчанки спасла медицинская бригада из Владивостока

Слаженная работа специалистов сразу нескольких учреждений дальневосточной столицы помогла сохранить жизнь молодой женщине — во время родов у многодетной мамы из Спасска-Дальнего Приморского края началось массивное кровотечение, поэтому из Владивостока оперативно вылетела бригада из акушеров-гинекологов, анестезиолога-реаниматолога и сосудистого хирурга, сообщает VL.