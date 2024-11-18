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Куплетист Павел Рудаков

Куплетист Павел Рудаков

Бык отведал тульский силос – все в глазах перекосилось. Интересно, какие чувства испытывал Павел Рудаков, осмеивая на всю страну своих земляков? Трудовой путь знаменитый куплетист начинал рабочим Тульского оружейного завода.

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