Куплетист Павел Рудаков

Бык отведал тульский силос – все в глазах перекосилось. Интересно, какие чувства испытывал Павел Рудаков, осмеивая на всю страну своих земляков? Трудовой путь знаменитый куплетист начинал рабочим Тульского оружейного завода.
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