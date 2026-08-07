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Чичарито о Бэйле: «Он недооценен, один из лучших игроков мира. Сколько британских футболистов брали ЛЧ 3-4 раза? Гарет, Роналду, Бензема – это было безумие»

Бывший нападающий « Реала » Хавьер Эрнандес высоко оценил Гарета Бэйла , с которым вместе выступал за мадридский клуб.

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