Женщина отказалась продать свою собаку за $200 тыс. и люди в сети ее не понимают

Одна женщина отвергла предложение незнакомца купить ее собаку за 200 тысяч долларов, чем вызвала бурное обсуждение в социальных сетях - действительно ли это разумное решение?Речь идет об Алексис Эллиотт, которая поделилась видео в TikTok (и оно собрало больше миллиона просмотров!) и рассказала, что отказалась продать своего щенка добермана.