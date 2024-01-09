Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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  • ММ
    Дикари, что с них возьмешь...Девушка выгнала м...
  • Горыныч
    Даже беспородное, но СВОЁ животное, хоть собаку, хоть котейку, никогда бы не продал. Это друг! А те, кто продал бы, и...Женщина отказалас...
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Женщина отказалась продать свою собаку за $200 тыс. и люди в сети ее не понимают

Женщина отказалась продать свою собаку за $200 тыс. и люди в сети ее не понимают

Одна женщина отвергла предложение незнакомца купить ее собаку за 200 тысяч долларов, чем вызвала бурное обсуждение в социальных сетях - действительно ли это разумное решение?Речь идет об Алексис Эллиотт, которая поделилась видео в TikTok (и оно собрало больше миллиона просмотров!) и рассказала, что отказалась продать своего щенка добермана.

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Комментарии
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Горыныч
Даже беспородное, но СВОЁ животное, хоть собаку, хоть котейку, никогда бы не продал. Это друг! А те, кто продал бы, и Родину продают!
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