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Калужские новости

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Калужские цены на парковки оказались одними из самых низких в ЦФО

Калужские цены на парковки оказались одними из самых низких в ЦФО

Наши коллеги из «Владимирских новостей» провели исследование, сравнив цены на платные парковки в нескольких регионах ЦФОНаши коллеги из "Владимирских новостей" провели исследование, сравнив цены на платные парковки в нескольких регионах ЦФО.

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