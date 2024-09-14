Калужские цены на парковки оказались одними из самых низких в ЦФО

Наши коллеги из «Владимирских новостей» провели исследование, сравнив цены на платные парковки в нескольких регионах ЦФОНаши коллеги из "Владимирских новостей" провели исследование, сравнив цены на платные парковки в нескольких регионах ЦФО.
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