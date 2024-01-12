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В страшном ДТП с грузовиком под Пермью погибла женщина, а ее супруг в больнице

В страшном ДТП с грузовиком под Пермью погибла женщина, а ее супруг в больнице

Автомобиль супружеской пары выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом.В страшном ДТП, которое произошло недалеко от трассы Пермь-Екатеринбург, погибла пожилая женщина, а ее супруг получил различные травмы.

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