В "Ахмате" сообщили о бегстве участников ЧВК США и Британии из Курской области

Командир разведгруппы спецназа "Ахмат" с позывным Аид утверждает, что бойцы частных военных компаний (ЧВК) из США и Британии, участвовавшие на стороне ВСУ в атаке на Курскую область, спустя неделю покинули регион.
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