Самолет-разведчик США опять у Крыма. Три мощных ответа Запада, если мы его собьем Да, Белоусову звонил глава Пентагона.
Что касается - почему не сбиваем
Комментарии
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VO
Vitya Ostap
Не знаю кто тут раб но с мигрантами правительству надо решать, иначе скоро народ начнет, и это будет по хлеще гражданской войны
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14 час.
В К
Ответ напрашивается только один, бздим!
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12 час.
Александр Шутов
Сейчас нужно делать все для защиты своей Родины, корабли, подводные лодки, самолеты, делать но не на продажу, и еще, Костин все бывшие военные заводы приватизировали, вот под Нижнем Новгороде был завод по изготовлению снарядов, кто его владелец, он всю технику утилизировал, и оставил только пустырь, и сделал торговые развлекательные центры, и они не думали о будущем, сейчас хорошо выр
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26 мин.
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