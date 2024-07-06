Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Что касается - почему не сбиваем

Что касается - почему не сбиваем

Самолет-разведчик США опять у Крыма. Три мощных ответа Запада, если мы его собьем Да, Белоусову звонил глава Пентагона.

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Комментарии
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VO
Vitya Ostap
Не знаю кто тут раб но с мигрантами правительству надо решать, иначе скоро народ начнет, и это будет по хлеще гражданской войны
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14 час.
В К
Ответ напрашивается только один, бздим!
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12 час.
Александр Шутов
Сейчас нужно делать все для защиты своей Родины, корабли, подводные лодки, самолеты, делать но не на продажу, и еще, Костин все бывшие военные заводы приватизировали, вот под Нижнем Новгороде был завод по изготовлению снарядов, кто его владелец, он всю технику утилизировал, и оставил только пустырь, и сделал торговые развлекательные центры, и они не думали о будущем, сейчас хорошо выр
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26 мин.

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