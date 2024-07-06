Что касается - почему не сбиваем

Не знаю кто тут раб но с мигрантами правительству надо решать, иначе скоро народ начнет, и это будет по хлеще гражданской войны

Александр Шутов

Сейчас нужно делать все для защиты своей Родины, корабли, подводные лодки, самолеты, делать но не на продажу, и еще, Костин все бывшие военные заводы приватизировали, вот под Нижнем Новгороде был завод по изготовлению снарядов, кто его владелец, он всю технику утилизировал, и оставил только пустырь, и сделал торговые развлекательные центры, и они не думали о будущем, сейчас хорошо выр