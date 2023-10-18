18 человек, которые пошли в медучреждение за помощью, а вышли оттуда с глазами по 5 копеек

Посещение поликлиники или больницы зачастую требует от нас стальных нервов и бесконечного терпения. Скандалы в очередях, своеобразные доктора и темпераментные пациенты создают ту неповторимую атмосферу медицинских учреждений, в которой не знаешь: плакать или смеяться.