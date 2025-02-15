Коллективный Запад прекратил свое существование. Такое заявление сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Сенатор Косачев: коллективного Запада больше не существует
Комментарии
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Михалыч
Не надо выдавать желаемое за действительность. Запад объединенный Ватиканом, с середины 16 века противостоит России и фашистская Идея и русофобия для него - это вопрос жизни или смерти. Работы у наших дипломатов еще очень много.
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20 час.
Юрий Золотарев
Бобик сдох? Подождём, посмотрим. Хотя в принципе - приветствуем!
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19 час.
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