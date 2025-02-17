Минэкономики подготовило перечень креативных видов деятельности

Проект приказана Минэкономики об утверждении перечня креативных индустрий подготовлен и составлен в соответствии с действующим Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), пишет «Ъ».
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