Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Омской области

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Омской области, на котором производят танки и тяжелые огнеметные системы (ТОС).
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