Авто - Мото - Н...
ГлавнаяБлогПравообладателям
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авто - Мото - Новости

8 подписчиков

«За рулём» объяснил, можно ли ездить на 92‑м бензине, если он указан резервным

«За рулём» объяснил, можно ли ездить на 92‑м бензине, если он указан резервным

Конструкторы любого современного мотора закладывают в него определенный «защитный прочности». Это позволяет двигателю безболезненно перенести кратковременную заправку топливом с октановым числом на 2−3 единицы ниже рекомендованного.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии