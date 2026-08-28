«За рулём» объяснил, можно ли ездить на 92‑м бензине, если он указан резервным

Конструкторы любого современного мотора закладывают в него определенный «защитный прочности». Это позволяет двигателю безболезненно перенести кратковременную заправку топливом с октановым числом на 2−3 единицы ниже рекомендованного.
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