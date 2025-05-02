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Microsoft поднимет цены на игры, презентация Borderlands 4, Fortnite возвращается на iOS…

Microsoft поднимет цены на игры, презентация Borderlands 4, Fortnite возвращается на iOS…

Разработчики из Gearbox Software при поддержке Sony провели полноценную демонстрацию геймплея Borderlands 4 в рамках мероприятия State of Play, Microsoft объявила о повышении рекомендованной цены на свои продукты, бывший ведущий дизайнер Skyrim Брюс Несмит поделился горькой правдой о загрузочных экранах игр Bethesda, Fortnite может вернуться на iOS в США на следующей неделе, индийская студия TARA GAMING LIMITED анонсировала The Age of Bhaarat.

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