Microsoft поднимет цены на игры, презентация Borderlands 4, Fortnite возвращается на iOS…

IT

Разработчики из Gearbox Software при поддержке Sony провели полноценную демонстрацию геймплея Borderlands 4 в рамках мероприятия State of Play, Microsoft объявила о повышении рекомендованной цены на свои продукты, бывший ведущий дизайнер Skyrim Брюс Несмит поделился горькой правдой о загрузочных экранах игр Bethesda, Fortnite может вернуться на iOS в США на следующей неделе, индийская студия TARA GAMING LIMITED анонсировала The Age of Bhaarat.