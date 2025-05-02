Microsoft поднимет цены на игры, презентация Borderlands 4, Fortnite возвращается на iOS…

Разработчики из Gearbox Software при поддержке Sony провели полноценную демонстрацию геймплея Borderlands 4 в рамках мероприятия State of Play, Microsoft объявила о повышении рекомендованной цены на свои продукты, бывший ведущий дизайнер Skyrim Брюс Несмит поделился горькой правдой о загрузочных экранах игр Bethesda, Fortnite может вернуться на iOS в США на следующей неделе, индийская студия TARA GAMING LIMITED анонсировала The Age of Bhaarat.
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