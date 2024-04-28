Железнодорожное дефиле. Сотрудницы показали, какая спецодежда в тренде

Главное - удобство, безопасность и лаконичность Во Всемирный день охраны труда, который отмечается 28 апреля, прошёл показ моды всепогодной специальной одежды, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
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