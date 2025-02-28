В Барнауле рассмотрели вопрос о необходимости повышения стоимости проезда в транспорте

Вячеслав Франк подчеркнул, что у барнаульцев есть обоснованные претензии к перевозчикам Барнаульские перевозчики обратились к властям с инициативой об изменении тарифов на проезд в общественном транспорте.
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