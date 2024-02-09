«Сказке конец»: Подольская излила душу после драмы в отношениях с Пресняковым

Певица рассказала о ссоре с мужем. Наталья Подольская и Владимир Пресняков предоставлено Пресс-службойНаталья Подольская и Владимир Пресняков в начале лета будут отмечать агатовую свадьбу — 14-ю годовщину со дня бракосочетания.