Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Мария
    Наполеон, когда шёл на битву, надевал красную рубашку, чтобы, если ранят, не была видна кровь! Вот почему наркошибзди...В офисе Зеленског...
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В рядах ВСУ на Курском направлении усилились панические настроения из-за неопределенности

В рядах ВСУ на Курском направлении усилились панические настроения из-за неопределенности

Украинские военные на суджанском направлении в Курской области испытывают растущее чувство брошенности и хаос из-за непонимания целей удержания этих позиций и усиливающейся паники перед весенней распутицей, рассказали в российских силовых структурах.

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