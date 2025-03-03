В рядах ВСУ на Курском направлении усилились панические настроения из-за неопределенности

Украинские военные на суджанском направлении в Курской области испытывают растущее чувство брошенности и хаос из-за непонимания целей удержания этих позиций и усиливающейся паники перед весенней распутицей, рассказали в российских силовых структурах.
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