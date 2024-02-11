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Царьград

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Яна Поплавская в гневе из-за возвращения Филиппа Киркорова на ТВ

Яна Поплавская в гневе из-за возвращения Филиппа Киркорова на ТВ

Русская актриса сделала антирекламу шоу «Маска» с участие «голого короля» Филиппа Киркорова.О возвращении Филиппа Киркорова на ТВ в качестве председателя жюри популярного телешоу «Маска» стало известно на днях.

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