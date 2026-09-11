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ИА Регнум

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Посол Тирмизи: Путин чрезвычайно популярен и уважаем у жителей Пакистана

Посол Тирмизи: Путин чрезвычайно популярен и уважаем у жителей Пакистана

Президент России Владимир Путин пользуется у пакистанцев чрезвычайной популярностью и уважением. Об этом заявил посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи.

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