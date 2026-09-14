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Как атаки БПЛА на склады маркетплейсов меняют экономику e-commerce

Как атаки БПЛА на склады маркетплейсов меняют экономику e-commerce

Атаками БПЛА выведена из строя значительная часть складов маркетплейсов в европейской части России, что вызвало падение торговых оборотов, блокировку региональных узлов и лимиты на приемку новых партий грузов.

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