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Невролог Чудинская: чрезмерная сонливость днем может быть признаком нарколепсии

Невролог Чудинская: чрезмерная сонливость днем может быть признаком нарколепсии

РИАМО - 29 фев. Если у человека есть чрезмерная дневная сонливость и другие характерные симптомы, такие как катаплексия или гипнагогические галлюцинации, то следует обследоваться, так это могут быть признаки редкого заболевания – нарколепсии, сообщила РИАМО врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

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