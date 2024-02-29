Невролог Чудинская: чрезмерная сонливость днем может быть признаком нарколепсии

РИАМО - 29 фев. Если у человека есть чрезмерная дневная сонливость и другие характерные симптомы, такие как катаплексия или гипнагогические галлюцинации, то следует обследоваться, так это могут быть признаки редкого заболевания – нарколепсии, сообщила РИАМО врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.