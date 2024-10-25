Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 671 подписчик

«И тайга станет лесом»: как изменится климат в России в ближайшем будущем

«И тайга станет лесом»: как изменится климат в России в ближайшем будущем

В ближайшем будущем может измениться климат во многих регионах России. Почему это произойдет и что ждет жителей страны, в беседе с RT объяснил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВП
Виктор Попов
Уважаемые!  Если НЕ Прекратится БЕСПРЕДЕЛ с Уничтожением Тайги, то Прогноз Автора ВОПЛОТИТСЯ в Реальность!!!
Ответить
23 час.

Картина дня

наверх