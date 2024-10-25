«И тайга станет лесом»: как изменится климат в России в ближайшем будущем

В ближайшем будущем может измениться климат во многих регионах России. Почему это произойдет и что ждет жителей страны, в беседе с RT объяснил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.
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