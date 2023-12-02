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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тревор Ариза: «Кобе – величайший игрок всех времен, 1А. Леброн – 1Б»

Чемпион НБА 2009 года Тревор Ариза заявил, что считает Кобе Брайанта величайшим игроком НБА, предпочитая легенду «Лейкерс» Майклу Джордану и Леброну Джеймсу.

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