Из Google Play удалили приложения мессенджера «Макс» и VK

Приложения мессенджера «Макс» и экосистемы VK исчезли из Google Play. Представители компании прокомментировали ситуацию, отметив, что уже установленные версии приложений продолжат работать в штатном режиме.
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