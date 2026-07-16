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Воронежские новости

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Из Google Play удалили приложения мессенджера «Макс» и VK

Из Google Play удалили приложения мессенджера «Макс» и VK

Приложения мессенджера «Макс» и экосистемы VK исчезли из Google Play. Представители компании прокомментировали ситуацию, отметив, что уже установленные версии приложений продолжат работать в штатном режиме.

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