Дело об убийстве экс-депутата Рады Ильи Кивы передали в главное управление СКР

Уголовное дело по расследованию убийства бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы передали в первое управление по расследованию особо важных дел главного управления Следственного комитета России по Подмосковью.
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